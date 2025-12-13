羅志祥演唱會變身電音派對 新歌首唱搭國際嘉賓震撼登場

羅志祥演唱會邀請到國際級特別嘉賓DJ SODA同台助陣。（圖／蘇聖倫攝）

羅志祥今（13日）在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30巡迴演唱會》，為了此次霸氣返場台北小巨蛋，演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，連續兩天的全新造型皆不重複，力求為觀眾帶來最高規格的視聽享受。他更驚喜帶來新歌〈做伙〉全球首唱，並邀請國際級特別嘉賓DJ SODA同台助陣，從演出到卡司陣容全面升級。

演唱會另一大高潮，正是新歌〈做伙〉的全球首唱，這首作品是羅志祥出道以來首支全閩南語歌曲，唱出在現實與夢想之間奮力生活的小人物心聲，當〈做伙〉旋律在台北小巨蛋響起，全場歌迷齊聲大合唱，氣氛特別感人。

廣告 廣告

羅志祥演唱會另一大高潮，正是新歌〈做伙〉的全球首唱。（圖／蘇聖倫攝）

羅志祥也在台上感性吐露心聲，感謝歌迷一路以來的陪伴與支持，直言：「唱了這麼多年，終於有一首歌『中』了！」出道30周年再度站上小巨蛋，讓他百感交集，也希望〈做伙〉能陪伴所有在生活崗位上默默努力的人，把這份力量送給每一位持續前行的大家。

今晚演唱會迎來國際級特別嘉賓DJ SODA驚喜現身，連續6年獲得「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍的DJ SODA，這次登上台北小巨蛋舞台與羅志祥聯手演出DJ秀，瞬間把現場化身為國際電音派對，氣氛直線飆升，羅志祥表示這是一次相當難得的合作機會，「真的非常開心，也非常激動」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SCFI翻紅！四大航線齊揚 貨櫃三雄靠「他」獨自撐盤

破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手

17歲少年長青春痘自行買藥治療 皮膚好了「乳房Cup也升級」