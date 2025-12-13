羅志祥演唱會超多大咖！林志穎罕見合體老婆 二姊江蕙送上滿滿祝福

記者鄭尹翔／台北報導

羅志祥在小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

「小豬」羅志祥迎來出道 30 週年，今（12/13）攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，引爆歌迷熱情期待，同時也是他第七度站上小巨蛋舞台。為了此次霸氣返場台北小巨蛋，演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，而在後台也有不少藝人好友送上花籃，其中包括天后江蕙、林志穎和老婆陳若儀、邱瓈寬、任賢齊等。

羅志祥台北小巨蛋開唱，群星送上花籃卡片祝福。（圖／記者鄭尹翔攝影）

羅志祥台北小巨蛋開唱，群星送上花籃卡片祝福。（圖／記者鄭尹翔攝影）

羅志祥台北小巨蛋開唱，群星送上花籃卡片祝福。（圖／記者鄭尹翔攝影）

羅志祥台北小巨蛋開唱，群星送上花籃卡片祝福。（圖／記者鄭尹翔攝影）

羅志祥台北小巨蛋開唱，群星送上花籃卡片祝福。（圖／記者鄭尹翔攝影）

而其中好久不見的林志穎，罕見和老婆同框，也送上祝福，卡片上寫著「恭喜亞洲流行天王出道30週年，創造無數經典與回憶，獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的SHOW PARTY。」

廣告 廣告

而二姊江蕙也送上美麗的花籃，並獻上祝福，卡片寫著「GOOD SHOW，嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」另外畢書盡也說「舞王小豬哥，王者風範在林，魅力震撼小巨蛋，GOOD SHOW！！」

更多三立新聞網報導

賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

辛龍痛失愛妻劉真模樣暴瘦！消失五年本人首度露面 喊話：沒有走不出來

五堅情瞬間消失演藝圈！被問懷念一起合唱嗎？黃偉晉驚吐又不是死了

