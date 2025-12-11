羅志祥演唱會12/13、12/14小巨蛋開唱！時間地點、實名制入場須知、周邊販售一次看
亞洲流行天王羅志祥繼去年底在高雄巨蛋開唱後，《2025羅志祥 30巡迴演唱會》壓軸回歸台北小巨蛋，將於12/13、12/14一連兩天熱唱！羅志祥預告將以最震撼的舞台設計、最頂尖的音樂製作、最熱力四射的舞群，帶來超過30年的經典金曲與舞台魅力，打造專屬於歌迷的狂歡派對。演唱會門票於9/9在寬宏售票系統開賣，採全場實名制，粉絲們千萬不要錯過！羅志祥演唱會時間地點、票價座位、售票時間、必聽歌單一次看。
羅志祥演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/12/13（六）19:30
2025/12/14（日）18:00
演出地點：台北小巨蛋
羅志祥演唱會｜入場須知
【12/13（六）Day1】
票務服務：預計17:30～20:00（六號門內櫃檯）
觀眾進場：預計18:00開放入場
周邊販售：13:00～19:00
【12/14（日）Day2】
票務服務：預計16:00～18:30（六號門內櫃檯）
觀眾進場：預計16:30開放入場
周邊販售：12:30～17:30
實名制入場注意事項：
本節目採「個人實名制」入場，訂票人本人須攜帶並出示足以證明本人身分之有效證件正本 (需有照片)，驗證確認無誤後方可入場，如資料不符將無法入場。
14歲以下孩童請攜帶有本人照片之健保卡、外籍人士請攜帶護照正本。
羅志祥演唱會｜售票時間
售票時間：2025/09/09（二）12:00
售票平台：寬宏售票系統
【實名制購票規則】
本節目採實名制入場，請於購票日前2天起至【會員專區】->【實名制名單】預先建立填寫每一張票券入場人資料，務必於購票前再次確認會員本人及相關票券入場人姓名、身分證字號資料正確無誤，恕不接受購票後以任何理由原因修改入場人資料，如資料有誤請依照該節目退票規則及期限內進行退票後再重新購票。
一個身分證字號限持一張票券驗票入場，如因重複購票無法入場，概不負責，購票時請特別留意。
本節目每位會員購票上限為4張。請先行遵照實名制相關作業程序完成購票、取票事宜。
羅志祥演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$4680 / $4280 / $3880 / $3480 / $2880 / $2480 / $1880 / $800
座位圖：
羅志祥演唱會｜必聽歌單
出道三十年的羅志祥，以多變的舞台魅力和精湛舞技奠定「亞洲舞王」地位。從偶像團體起家，到個人歌手身份，再跨足戲劇與綜藝，他以全能藝人的姿態征服華語樂壇。此次巡演將帶領粉絲重溫經典曲目，並感受全新編排的舞台驚喜。
《不具名的悲傷》──膾炙人口的經典抒情曲
《精舞門》──展現舞蹈爆發力的代表作
《撐腰》──動感舞曲代表之一
《戀愛達人》──與小S合作的經典合唱曲
《鬧翻天》──熱力四射的演唱會必唱歌曲
《全糖獨家》──甜度爆表新曲
《我還能怎麼伴》──親情滿分心痛主打歌
（影片來源：Show Lo's Official Channel羅志祥官方專屬頻道、愛貝克思、Timeless Music YouTube，如遭移除敬請見諒）
