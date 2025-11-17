羅志祥無預警公開罹微笑憂鬱症 自揭患病過程「拒絕吃藥」

【緯來新聞網】出道三十年的羅志祥，一直以開朗形象與逗趣個性深受觀眾喜愛，然而，在新書中《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，他首度誠實揭露自己曾被診斷為「Smiling Depression（微笑憂鬱症）」。書中，他以近乎自白的筆觸，回憶陪伴母親對抗阿茲海默症的艱難過程，為了讓母親安心，他總是搶先接受各式高風險療程，儘管每回的療程繁瑣可怕，但他仍佯裝輕鬆，不畏每次診療的辛苦，陪著母親一次次地度過。不過卻在某回的日常回診，醫生看著他的腦波圖突然告訴他：「小豬，你知道你有憂鬱症嗎？」

羅志祥被醫生診斷罹患「微笑憂鬱症」。（圖／時報提供）

羅志祥形容聽到的那一刻彷彿靈魂出竅，他不禁想著：「我帶媽媽看病，怎麼最後自己也生病了？」而「微笑憂鬱症」不同於典型的憂鬱症，患者通常外在看起來開朗愛笑，但其實內心已經在逐漸崩塌，甚至習慣壓抑自己的情緒。在書中，他細膩描寫那段從接受病情、與藥物拉鋸、拒絕吃藥，最後靠自己好轉起來的時期，也誠實面對自己的脆弱與逃避。

羅志祥陪媽嗎對抗阿茲海默症的過程中，意外確診罹患微笑憂鬱症。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

在事業低潮與母親病痛交疊的幾年間，他更遭逢連環詐騙、甚至對人性有了不信任感，那段被假象與欺瞞包圍的經歷，讓他徹底跌入情緒低谷。「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂。」書中這句話，彷彿道盡了他多年來的隱忍與成長，如今他選擇卸下面具與自己和解，並面對更真實的自己，也希望透過這本書讓讀者理解——即使外表燦爛如他，也曾走過黑暗。對羅志祥而言，能笑著走出陰霾，才是最大的勇氣。



羅志祥新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》於11月18日上市，並在博客來、誠品、金石堂、MOMO等各大網路書店販售。

