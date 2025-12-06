羅志祥爆「罹患微笑憂鬱症」原因曝光！ 親揭跟經紀人：是家人！

羅志祥6日為新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》舉辦簽書會，現場塞滿許多粉絲。日前因爲接受訪問，遭瞎傳他是經紀人小霜一對混血兒女的生父，他表示兩人認識30年，已經是家人，根本不可能結婚，而他跟小霜一對混血兒女的DNA檢驗報告，親子關係機率甚至是0%，就是希望喝止網路歪風。

他身為經紀人小霜一對混血兒女的乾爹，坦言會配合做檢測，就是不希望酸民繼續攻擊跟欺負小朋友，看到小孩子抽血的模樣其實感到很心疼。跟前女友周揚青分手後，羅志祥就未再傳出緋聞，他表示現在約談的對象比較多，先把眼前的事情做好，言下之意就是專心在新書的宣傳，以及巡演的進行。

而書裡提到，他為了照顧媽媽罹患「微笑憂鬱症」，他透露醫生說可能是他掛心母親的病情，因此生病也不知道。他擔心吃藥影響工作，所以沒吃藥治療，樂觀說自己目前狀況都很OK。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導