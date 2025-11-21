羅志祥爆結婚生子！經紀公司大動作出手 聲明一次看

羅志祥爆結婚生子，經紀公司大動作發聲。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）





被封為「亞洲舞王」的羅志祥近期推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，回顧出道至今的點滴，也記錄所遇到的人生低潮，合作超過20年的經紀人小霜始終不離不棄，好感情令人動容，然而外界卻有不實傳言，經紀公司也不忍出手了。

小霜育有一雙兒女，羅志祥更是孩子們的乾爹，他曾在受訪時表示，會把孩子們當成是自己的小孩一樣陪伴、照顧，讓他們覺得自己不是孤單的，藉此來報答小霜不離不棄、無私付出的恩情，未料卻有中國大陸網友影射相關不實訊息。

廣告 廣告

對此，羅志祥工作室在昨（20）日發布聲明澄清，「近日，相關網路用戶在網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻和子女狀況等的不實訊息。」相關內容被大量點擊、瀏覽及轉發，造成嚴重誤導，工作室指出，這些內容全是惡意截取拼接和肆意歪曲而成，並且構成蓄意侮辱和誹謗，要求刪除侵權內容及停止侵權行為，否則將採取必要法律措施，絕不姑息。

羅志祥工作室聲明全文。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）

羅志祥工作室聲明全文。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）



【更多東森娛樂報導】

●黃明志捲謝侑芯謀殺案！吳宗憲曝「案發前才碰面」揭私下合作細節

●喊話粿粿淨身出戶！吳宗憲「分析離婚官司」：要有邊界感

●坤達全面停工！吳宗憲曝他「最新近況」私下對話公開

