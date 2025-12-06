羅志祥爆結婚經紀人 疑被中國解封 現身全說了

藝人羅志祥（小豬）出席新書簽書會。（圖／記者楊雅芸攝）





藝人羅志祥（小豬）推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，今（6日）舉辦簽書會，訪問時候對於近日和經紀人結婚、到中國開唱等問題，都全部一次回應了。

羅志祥近日被爆出要和經紀人結婚，還會照顧對方的孩子，因為孩子是羅志祥的，讓其經紀人還曬出DNA報告，明確顯示羅志祥與孩子「親子關係機率為0％」，今日羅志祥也直言：「我沒有要跟她結婚，她是我的家人！怎麼結婚！」

因為被前女友周揚青毀滅式爆料，導致他被中國視為劣跡藝人封殺，近來傳出有望返回中國開唱，羅志祥並未正面回應，表示：「今天以書為主，把眼前的工作、跨年、演唱會做好。」明年也還有電影跟節目錄製的規劃。

另外，羅志祥之前透露媽媽罹患阿茲海默症，今日詢問到狀況時候，則透露媽媽現在維持的不錯，主要就是要讓她的情緒穩定，希望媽媽可以保持開心，而自己的「微笑憂鬱症」部分，他也說目前狀況都很好。



