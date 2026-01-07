羅志祥牽手林襄主持！取代何美引熱議 製作單位：換人救收視

（記者張芸瑄／綜合報導）林襄近年因外界認為酬勞偏高，使部分合作邀約轉趨保守，2025 年的工作量相較過去明顯減少，收入也受到影響。粉絲數甚至出現下滑跡象，引發外界關注。不過，2026 年一開始便傳出她接下新節目主持機會，中天《綜藝 OK 啦》在改版後換掉原主持人何美，改由林襄與羅志祥共同搭檔，希望藉此替節目注入新話題，林襄也期盼藉新舞台重新提升曝光度。

《綜藝 OK 啦》於去年九月接替《同學來了》播出，由羅志祥及何美擔任主持，原本肩負提升週間黃金時段收視的任務。然而節目開播三個月以來，收視表現並未如預期提升，製作單位因此在年底啟動改版計畫，除了內容調整，也做出更換主持人決定。

圖／中天《綜藝 OK 啦》在改版後換掉原主持人何美。

知情人士指出，節目方內部早就針對主持組合進行檢討，認為羅志祥與何美的搭配雖新鮮，但兩人在錄影現場互動較難形成火花，加上何美的綜藝反應被認為稍嫌不足，常出現接話困難的情況。綜合多次評估後，製作團隊決定以換主持人方式拚收視。

何美在去年底完成最後一次錄影後正式卸任，接棒人選則選定話題度始終不低、具辨識度的林襄。雖然林襄近年工作減少，曝光量也不如過往，但也正因如此，製作單位認為她將更投入於新節目，希望藉主持機會扭轉自身聲勢。

圖／製作單位改由林襄與羅志祥共同搭檔。

據了解，小龍女成員在去年底的成效分析中，林襄的社群數據並不理想，一年內粉絲數減少約 1.3 萬人，成長幅度在團隊內相對偏低。這項數據也讓內部人士擔憂她的人氣狀況。但節目方認為，林襄的外型風格和自身話題性仍具吸引力，與羅志祥搭配後，可能創造不同節目氛圍。兩人近日已悄悄進棚試錄，新組合的成形被視為節目拚收視的重要策略。

值得一提的是，這並非林襄首次主持中天節目。2022 年吳姍儒（Sandy）因懷孕請假期間，林襄曾代班主持《小明星大跟班》約八個月，當時以自然穩定的主持節奏獲得製作單位肯定。這回接下《綜藝 OK 啦》改版後的重要任務，製作團隊也期盼節目與林襄能同步獲得觀眾認同。

