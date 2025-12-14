羅志祥當萬人面「砸派」羅媽 與失智媽媽互動逼哭全場
〔記者張釔泠／台北報導〕亞洲舞王「小豬」羅志祥出道30週年，「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣返場台北小巨蛋，粉絲最期待的砸派秀也加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段，兩場演出罹患阿茲海默症(失智症)的羅媽媽都到場支持，第一晚的砸派環節上，羅志祥和媽媽的溫馨互動超催淚，Toro也豁出去和小豬玩一把，最終輸了帥臉被砸。
小豬昨晚衝到VIP區找羅媽媽玩砸派遊戲，他拐媽媽出「布」，沒想到媽媽沒上當，硬是出了「剪刀」兩人平手，小豬寵溺直誇「你好聰明ㄟ」，不過下一把羅媽媽就輸了，故意裝出苦瓜臉，小豬撒嬌說「我愛你噢」，把派輕輕抹到羅媽媽臉上，母子倆對著鏡頭手舞足蹈，畫面非常感人。今晚他再度去找羅媽媽，還笑說：「昨晚的事情你應該都忘了吧？」不過卻換他輸了、被媽媽砸派，讓粉絲笑翻。
小豬也回憶去年高雄跨年場，當時真的是豁出去了，最後造型帽子也不戴了，大方讓粉絲砸個夠，與歌迷零距離互砸的橋段真的很難忘，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很久的時間，小豬說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到Threads上，上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」
砸派環節也從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，讓人人有機會被砸、也有機會砸小豬，昨晚輪到好兄弟小馬和小鐘以及Toro的時候，小豬就毫不客氣，連嘉賓DJ SODA也加入砸派行列，和小豬猜拳最後奪得勝利，親自把派砸在小豬臉上，讓粉絲看得相當過癮，成了最難忘的演唱會。
更多自由時報報導
羅志祥攻蛋邀來超大咖韓星 不忍當眾嗨喊「空幹啦」
江蕙出手了！突喊羅志祥「一起幸福」私下交情曝光
太哀傷！優雅坣娜肺腺癌最後病況難以想像 老公親爆：連眼睛也看不見
共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆
更多熱門影音：
辛龍痛失劉真5年首露面！鬍子全白了 曝女兒這一點像老婆 喊話「沒有走不出來」
快訊!蕭敬騰岳父林光寧突病逝享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
汪小菲貼心保護老婆孕肚畫面曝光 傳預產期是明年2月！不公開懷孕消息背後原因曝光
其他人也在看
卓揆「不副署」財劃惡法 國民黨團：不能成太上皇否決權
藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，府院高層拍板「不副署」、「不公布」，成憲政史上首例。行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。對此，立法院國民黨團指出，中華民國不是賴清德總統個人解釋的憲法，更不是屬於卓榮泰的玩物，副署權自由時報 ・ 18 小時前 ・ 3
若發現閨蜜伴侶出軌「絕對不會說」！Melody認吃過虧：把握分寸是一種尊重
女星Melody近日在YouTube頻道《Melody姐妹悄悄話》中，和Jenny Wang聊到一個不少人都曾遇過、卻很難拿捏分寸的問題：如果發現好姐妹的另一半出軌，究竟該不該開口告訴對方？對此，她坦言「我不會講」，甚至看到了也會假裝沒看到。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
安心亞黑色BRA大膽外洩 同台昔緋聞男友羅志祥
「羅志祥30巡迴演唱會」14日在台北小巨蛋迎接第二場，小豬羅志祥不負「亞洲舞王」封號，一開場就連續飆出〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等7首快歌，狂跳15分鐘，展現小豬唱跳堅強實力。昨演唱會嘉賓邀來性感女神安心亞，兩人熱跳合作單曲〈靚仔〉，瞬間引爆高潮。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
黎智英3罪名全成立！王丹悲嘆「香港已死」曝中共目的：下一個是台灣
香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案昨（15）日裁決，法官裁定他各項罪名成立；法官待黎智英提交求情信後，再作判刑。法官表示，被告須於明年1月前提交求情信。民運人士王丹就直言，現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題，更示警「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
南市警環監市道174線聯合稽查 守護山區道路安全防範噪音車擾寧
秋末冬初，臺南市白河、東山地區柑橘柳丁結實纍纍，加上關子嶺泥漿溫泉、百年古廟等，吸引各地遊客上山採果泡湯，市174及175公路沿線觀光車潮增多；考量山區道路坡度起伏且連續彎道多，為提升駕駛人專注力及自我管理車速，臺南市政府警察局白河分局偕同交通大隊、環保局、新營監理站於市道174線橫路休息站旁執行聯合稽查，守護山道行車安全，同時防範改裝噪音車擾寧。白河警分局此次聯合稽查行動共計攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件，其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動4件、機車頭燈變更LED未登檢3件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更11件、無照駕駛4件，另蒐證改裝排氣管噪音機車通報環保局召回2輛。新營監理站及南市環保局提醒車主，道路交通安全規則已將機車排氣管改裝 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蕭敬騰岳父林光寧病逝享壽75歲 Summer痛悼：我沒有爸爸了
蕭敬騰的岳父林光寧先前因為肺炎突進加護病房，原先傳出病情好轉，沒想到女兒Summer（林有慧）發文透露父親已於13日下午三時半離世，享壽75歲，難過地說：「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大安警迅速尋獲迷途老翁 助其平安返家獲家屬感謝
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所日前接獲廖姓婦人至所報案，稱其丈夫王姓老翁因罹患帕金森 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
白河東山採果熱 取締24件改裝車
記者翁聖權∕白河報導 秋末冬初，白河東山地區市道一七四及一七五線公路沿…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林光寧離世！蕭敬騰陪妻子辦離院手續 Summer痛喊：會適應的
Summer在貼文中寫道，儘管當日天氣預報將降溫，但實際上卻是個陽光普照的星期一，外在的晴朗與內心的失落形成對比。她坦言原本對再度踏入北醫感到排斥，但最終仍堅持親自前往，除了完成相關行政流程，更重要的是當面向護理團隊表達感謝。她提到，自己與蕭敬騰在前往醫院前，...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
顛覆想像！聞「臭屁」竟能保護大腦？美研究：硫化氫可逆轉阿茲海默症
放屁的氣味雖然難聞，但一項來自美國頂尖醫學機構的最新研究，可能將顛覆大眾對這種「人體廢氣」的刻板印象。美國約翰霍普金斯醫學中心（Johns Hopkins Medicine）的研究團隊發現，人體代謝過程中自然產生的硫化氫（Hydrogen Sulfide），這種帶有濃厚腐蛋味的氣體成分，對於保護老化的大腦細胞，降低認知退化與阿茲海默症的風險，可能具有關鍵性的正面作用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 27
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 15
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16
低調煲愛穩了／獨家！刪光網路足跡獲信任 阮經天韓國探視女友戀情穩
阮經天10月時才被本刊獨家爆料，藏愛小20歲千金女友徐小姐，有趣的是，這段戀情並未重複阮經天過去「見光死」被發現就分手的鐵律，日前他還飛到韓國和徐小姐會合。據悉，是因徐小姐在被曝光後，持續保持低調，刪光網路足跡，獲得阮經天信任，所以這一次的愛情「真的穩了」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 27
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 3 小時前 ・ 2
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 19
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 49