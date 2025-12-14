羅志祥當萬人面「砸派」羅媽 與失智媽媽互動逼哭全場

「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣返場台北小巨蛋。(記者潘少棠攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕亞洲舞王「小豬」羅志祥出道30週年，「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣返場台北小巨蛋，粉絲最期待的砸派秀也加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段，兩場演出罹患阿茲海默症(失智症)的羅媽媽都到場支持，第一晚的砸派環節上，羅志祥和媽媽的溫馨互動超催淚，Toro也豁出去和小豬玩一把，最終輸了帥臉被砸。

小豬昨晚衝到VIP區找羅媽媽玩砸派遊戲，他拐媽媽出「布」，沒想到媽媽沒上當，硬是出了「剪刀」兩人平手，小豬寵溺直誇「你好聰明ㄟ」，不過下一把羅媽媽就輸了，故意裝出苦瓜臉，小豬撒嬌說「我愛你噢」，把派輕輕抹到羅媽媽臉上，母子倆對著鏡頭手舞足蹈，畫面非常感人。今晚他再度去找羅媽媽，還笑說：「昨晚的事情你應該都忘了吧？」不過卻換他輸了、被媽媽砸派，讓粉絲笑翻。

「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣返場台北小巨蛋。(記者潘少棠攝)

小豬也回憶去年高雄跨年場，當時真的是豁出去了，最後造型帽子也不戴了，大方讓粉絲砸個夠，與歌迷零距離互砸的橋段真的很難忘，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很久的時間，小豬說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到Threads上，上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」

砸派環節也從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，讓人人有機會被砸、也有機會砸小豬，昨晚輪到好兄弟小馬和小鐘以及Toro的時候，小豬就毫不客氣，連嘉賓DJ SODA也加入砸派行列，和小豬猜拳最後奪得勝利，親自把派砸在小豬臉上，讓粉絲看得相當過癮，成了最難忘的演唱會。

