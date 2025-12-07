生活中心／陳佳侖 、張皓宇、SNG 台北報導

亞洲舞王羅志祥，日前傳出想與經紀人結婚，兩人甚至還有私生子，今天羅志祥出席新書發表會，親口駁斥傳言，經紀人還為了這個不實指控，帶家人與他去做親子鑑定，讓他相當不捨年幼的心靈遭到酸民攻擊。

主持人：「用最熱情的掌聲來歡迎羅志祥，歡迎。」

身穿30周年帽T出場，小豬羅志祥，睽違11年舉辦新書簽書會，現場擠爆來自各國的粉絲，讓小豬直呼很感動。





羅志祥私生子？經紀人驗DNA打臉 本尊現身駁斥傳言

羅志祥簽書會，各地粉絲錢來支持。（圖／民視新聞）

歌手 羅志祥：「我就覺得多多休息，半夜為了想要站在最前面，因為還是會有些危險的地方。」

貼心提醒大家不要夜排，而新書新書一推出，更火速衝上熱銷排行榜第一名。

歌手 羅志祥：「其實真的這個書名，是歌迷幫我寫的，粉絲就在他的留言底下，就寫了這句話，我說你可以笑他這個人，但不要笑他的舞台，他的舞台是認真的。」

不過日前，羅志祥接受媒體專訪，表示會想照顧經紀人的家人，卻被酸民扭曲成想跟經紀人結婚，甚至傳出兩人有私生子，讓他不忍回擊。

歌手 羅志祥：「我沒有說要跟（經紀人）她結婚啊，可是媒體就說我要跟她結婚，我不知道這哪裡來的呀，我只是說我要這兩個小孩，就是當作是我自己的小孩一樣，可是就不知道為什麼變成，我要跟她結婚。」





羅志祥經紀人PO親子鑑定報告駁斥。（圖／經紀人IG）





經紀人也在社群上公開親子鑑定報告駁斥傳言，正式替羅志祥與孩子討清白。

歌手 羅志祥：「我說為什麼要這樣做，她說因為她不想要讓，很多的網友來欺負小朋友，所以我在那個過程當中，我都沒有說話，我覺得為什麼社會，會變成這個樣子，就是去欺負到兩個無辜的小朋友。」

不捨經紀人，成為酸民攻擊的對象，羅志祥表示過去遇到造謠、抹黑，他或許會默默承受，但自從出了新書以後，他決定要為自己解釋。

原文出處：羅志祥私生子？經紀人驗DNA打臉 本尊現身駁斥傳言

