羅志祥突二度中斷演唱會！忍不住開罵粉絲 「先回家好了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）迎出道30週年，今（12）日起一連兩天攜「羅志祥 30 巡迴演唱會」反場台北小巨蛋，這也是他第七度攻蛋開唱。在演唱〈全糖獨家〉時，突然中斷演唱會，還「生氣氣」的對粉絲表示：「我從高雄忍氣吞聲到現在。」

羅志祥唱到一半突然喊卡。（圖／華納音樂提供）

羅志祥在唱〈愛轉角〉前，從延伸舞台走回舞台的升降台時凸槌，走過頭導致沒有站上升降台，因此從前一首歌〈怕安靜〉後段重來，沒想到在演唱〈全糖獨家〉，配合演唱氛圍，從高空落下羅志祥的手寫字跡紙片，粉絲都專心想撿，羅志祥看到後，忍不住把演出叫停。

廣告 廣告

羅志祥直接喊卡，對歌迷表示：「我在表演欸，這麼甜的歌！我從高雄忍氣吞聲到現在，我先回家好了，你們撿完告訴我。」假裝生氣的說：「沒有人這樣子，精心安排的表演欸，還在拿！專心看表演。」因此演唱會中斷了一下，等粉絲拿到紙片，他才繼續演唱。

更多FTNN新聞網報導

羅志祥出道30年7度攻蛋！唱到一半驚現「尷尬狀況」 當場喊卡重來

傳遭中國封殺解封了明年開唱！羅志祥露神祕微笑給答案

傳與經紀人祕婚生子曬親子鑑定澄清！羅志祥心疼小朋友 「網友口下留情」

