羅志祥突宣布喜訊！新作首刷售罄 簽書會時間地點曝光

羅志祥將於12月6日舉辦簽書會。翻攝showlo IG限動

出道30年、影視歌三棲的羅志祥（小豬），今（18日）正式推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，首度完整回顧他這些年來歷經低潮與重生。新書上架不到1天，首刷隨即售罄，樂得出版社緊急加開二版，而小豬稍早也在限動分享喜訊，並宣布舉辦簽書會，當天無論現場多少粉絲排隊、要簽多少本書，他保證一定全數簽完，感謝大家給他最暖心的支持。

羅志祥在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》裡，分享自己近年來生活滴點，以略帶自嘲且幽默生動的用字，細數他對人生低潮、後悔、母親病痛與毛孩陪伴的真實感悟吸引讀者沈浸其中。小豬感性說：「希望這本書中的文字，能陪伴大家在不順利或低潮的時候，得到一些安慰。」

對於新書首刷推出不到1天隨即完售，小豬開心宣布將於12月6日下午2點在台北信義法雅客舉辦簽書會，當天無論現場多少粉絲排隊、要簽幾本書，他都會一本一本親自簽名，感謝大家對他暌違超過10年推出新書的支持。

此外，小豬也提醒大家，隨書附贈的空白筆記本，是希望讓大家把自己的故事寫下來，下次有機會可以把筆記本給他，彼此互相交流分享，「這本書是關於我和你之間的，之後的故事，就由你來接力吧，願你也能像我一樣，透過面對自己內心的恐懼，重新找到生活中的樂趣，站上更大的人生舞台，以及未來更強大的自己」。

