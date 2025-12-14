羅志祥第7度攻小巨蛋 開場7曲聲光震撼
歌手「小豬」羅志祥迎來出道30週年，一連兩天舉行《30巡迴演唱會》，霸氣返場台北小巨蛋，一開場就施放煙火，連續飆唱7首舞曲，嗨爆全場。
這是羅志祥第7度站上台北小巨蛋，打造最高規格的視聽饗宴，科技光影雷射與舞台表演層層交織，羅志祥舞蹈演唱實力依舊，帶給歌迷高水準舞台。
一開場就施放絢爛煙火，全場歡呼。圖／寬宏藝術提供
羅志祥首唱新歌〈作伙〉。圖／寬宏藝術提供
演唱會還有一大亮點是，羅志祥帶來新歌〈作伙》首唱，這是他出道以來首支全閔南語歌曲，此外也一連帶來多首經典歌曲，掀起粉絲滿滿回憶殺。
台北／楊宗諺、王秋明 責任編輯／陳盈真
