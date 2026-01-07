羅志祥節目才播3個月！傳搭檔何美「被林襄取代」電視台回應

林襄(右)傳出取代何美的位置，成為羅志祥的節目新搭檔。（陳俊吉攝）

男星羅志祥（小豬）去年9月和何美攜手主持中天帶狀節目《綜藝OK啦》，沒想到開播3個多月，驚傳原主持人何美被換掉，改由「小龍女」林襄與羅志祥搭檔。針對此一變動，中天電視台正式發表聲明。

根據《鏡週刊》報導，《綜藝OK啦》去年9月接棒《同學來了》，收視率卻沒有明顯的起色，又傳出何美的綜藝表現未如預期，難以撐起整個節目等。經過製作團隊內部的檢討與評估後，最終決定更換何美，並邀請林襄加入，希望能為節目注入新的活力。

對此，中天電視回應：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期帶給觀眾更豐富多樣的內容。」

羅志祥、何美去年9月搭檔主持節目《綜藝OK啦》，開播3個多月就傳出人事異動。（陳俊吉攝）

儘管電視台並未明確證實接替何美的新搭檔就是林襄，但此消息已在社群網路上引起廣泛的討論。林襄曾是啦啦隊中人氣最高的成員，一度在日本也擁有極高的知名度，討論度始終居高不下，代言與通告邀約不斷，收入相當豐厚，在前年底晉升為有房一族，在新北市購置了總價1800萬的預售屋。

然而，隨著韓援強勢來台，大眾對林襄的新鮮度漸退，1年流失1.3萬粉絲，在「小龍女」成員中的成長率敬陪末座；此外，更傳出林襄與經紀人莉奈之間產生不合，導致工作量銳減等消息，人氣已不如以往。對此，經紀人莉奈承認「去年底開始確實是紛紛擾擾的發生了一些事」，但她強調林襄在市場上的表現仍然有目共睹，並否認兩人之間「鬧翻」的傳言。

