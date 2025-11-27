羅志祥罹「微笑憂鬱症」連遺囑都寫好，心理師曝求救分界線：5警訊別再忍
藝人羅志祥（小豬）近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》接受媒體訪問，首度坦承自己罹患「微笑憂鬱症」，並揭露那段低潮期間鮮少對外談起的心路歷程。
羅志祥回憶，某次陪母親回診、接受阿茲海默症腦部療程時，意外被醫師叫進診間。他原以為是要討論母親病情，沒想到醫師卻開口問他：「羅先生，你知道自己有憂鬱症嗎？」突如其來的診斷讓他難以置信：「為什麼會是我？怎麼會變成這樣？」
當時他正面臨事業低潮，又要承受母親生病的壓力，期間甚至被假投資人以巡演名義詐騙，多重打擊讓他不堪負荷，醫師判定他罹患「微笑憂鬱症」。治療時，醫生將治療的儀器戴到他頭上時，他形容自己「沒有情緒，但眼淚卻突然掉下來」。
在媒體專訪中，他也坦言，因為擔心藥物讓反應變遲緩、影響工作，所以一直抗拒服藥，甚至選擇停藥。此外，他透露兩年前曾經寫好遺囑，「因為不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉」。
小豬也提到，常收到患有憂鬱症的粉絲透過IG私訊向他傾訴。他認為自己的心態比過去更成熟，已放下得失心，也學會坦然面對人生的高低起伏，希望將自身經歷化為力量，鼓勵有相同困擾的朋友。
笑容是偽裝，能撐住生活不代表沒有受傷
「微笑憂鬱症」（Smiling Depression）是描述患有憂鬱症，但外表和行為都看起來很快樂的人。這種情況有時也被稱為「高功能憂鬱症」，當外表看起來或表現得不像憂鬱症患者時，身邊的人可能不會意識到患者其實需要幫助，甚至連患者自己也可能意識不到。
微笑憂鬱症患者的症狀可能與憂鬱症或重度憂鬱症患者相似，會感到悲傷無助或絕望、對曾經帶給他們快樂的事物失去了興趣、注意力難以集中，對自身和他人的會有負面想法。
但兩者區別在於：重度憂鬱症患者通常難以處理生活中的事情，而微笑憂鬱症則依然能夠履行自身責任。雖然患者可能會感受到大量的憂鬱症狀，但他們或許能夠「掩飾」或隱藏自己的憂鬱症狀，不讓周遭的人察覺。
每4人就1人受心理困擾，注意5個憂鬱警訊
根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30～45歲人口群盛行率最高，近10年（2010～2020）的統計盛行率更高達25～27％，也就是每4人中就有1人有心理困擾；青壯世代的精神醫療使用也有增加趨勢，2016-2022年15～45歲精神科就醫率從7.4％增加到9.5％，成長率達27％。世界衛生組織則推估，憂鬱症將成為2030年全球疾病負擔的主要原因。
國泰醫院精神科臨床心理師許峻維表示，當遇到憂鬱情緒襲來時，要如何判斷自己是否需要尋求醫療協助？首先是要區分「情緒」與「情緒困擾」的差異。
「情緒」具有功能性，而且會隨情境改變而調整，如：悲傷時做決定比較不會有偏見、較能慎重且公平，憤怒時可以讓我們勇於挑戰困難或嘗試未知，適度焦慮會讓我們有所準備並表現得更好，開心時讓我們更有創造力及認知彈性，情緒為生活增添不少色彩。
「情緒困擾」通常不符合當下情境，當前述憂鬱症狀持續兩週以上、佔一整天大部分時間、周遭的人覺得自己跟以前不一樣、覺得苦惱、或影響交友及工作表現時，建議尋求身心科協助。
心理師教6招緩解憂鬱情緒
面對憂鬱情緒，許峻維心理師提醒，適度自我調整能幫助身心恢復平衡。他建議可從日常作息、情緒覺察與行為調整著手，透過簡單而可執行的方式，逐步緩解憂鬱帶來的壓力與不適：
1.先動起來
將感興趣的事情拆解成幾個動作。例如：拿湯匙吃布丁、走去咖啡廳買咖啡，從簡單到困難，一步一步完成，每個步驟完成後立即獎勵自己。或做簡單但不習慣的動作，例如：踮腳走路、以非慣用手拿湯匙吃飯，並立即獎勵自己。
2.提升控制感
安排一項中等難度的任務。如：整理房間、打掃家裡、看幾頁小說，需要花一些毅力才能完成，靠一己之力完成任務，並立即獎勵自己，避免安排需要思考或非常困難的任務。
3.訓練血清素/催產素分泌
試著回顧朋友/家人的合照、看一部令人感動的影片、跟熟悉的人眼神接觸、觸碰自己/輕拍自己。如果可以，試著觸碰他人、擁抱朋友或家人。
4.放鬆練習
試著兩次呼吸後閉氣，直到第一個想呼吸的念頭時恢復自然的呼吸，避免過度憋氣（下一口氣會很喘），持續練習以增加閉氣時間，建議練習到閉氣20秒，以促進副交感神經活化，緩解疲倦、恢復精神。
5.維持規律生活及有氧運動
是常見的建議，但也是容易且有效的方式，適度中強度有氧運動30分鐘，如慢跑、快走、伸展操等，可增加腦血氧量、增加腦內啡、促進副交感神經。
6.尋求專業協助：
可撥打1925（安心專線）、1980（張老師）。
衛福部心理司去年推出的「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，將服務至今年底12月31日，補助15～45歲的民眾，每人3次心理諮商費用（限個別諮商），提供服務之機構，可於該方案官網（網址：https://sps.mohw.gov.tw/mhs）查詢。
若補助額度已用罄，也建議民眾可自費繼續接受心理諮商服務，或由合作機構協助媒合社區中之心理健康服務資源，如社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點（網址：https://gov.tw/JSB），鼓勵有心理諮商需求的民眾勇於向外求助。
