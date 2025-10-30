羅志祥聞王子偷吃粿粿 直言：沒資格評論

羅志祥舉辦MV特映會。（圖／東森娛樂）





羅志祥出道以來首推出閩南語作品〈做伙〉，今（30日）舉辦MV特映會，訪問時被問及好友王子（邱勝翊）偷吃范姜彥豐妻子粿粿（江瑋琳）一事時，直言：「老實說我沒資格評論。」

羅志祥對於粿粿和王子不倫戀，坦言彼此沒聯絡也沒資格評論。（圖／東森娛樂）

對於粿粿和王子不倫戀鬧的沸沸揚揚，羅志祥5年前曾和王子一起打球被拍，今天在MV特映會上，也被問及此事，對此，他坦言：「老實說我沒資格評論，我只希望他們可以好好去處理、去解決」，並透露彼此都忙碌而少碰面，如今已經沒有聯繫了。

這次羅志祥在〈做伙〉攜手馬志翔、FEniX陳峻廷共同出演，他也透露15年前就知道和馬志翔是表兄弟，當時馬志翔跟他說時候，他還很驚訝表示：「蛤？怎麼會？」結果才得知是和馬媽媽聊天過程中，得知是阿嬤那邊的遠房親，而羅志祥也說因為這樣，當時導演提出腳本後，他第一個就想到了馬志翔，「因為MV最後要有一個我們坐在地上一起笑的畫面，我就覺得那個笑的感覺很有味道、很有情緒。」

另外，對於MV中飾演被詐騙底層打工族的心境，羅志祥坦認自己生活中不輕易借錢，除非是對方家裡有急用才會幫忙，不過也是曾經跟朋友之間有一大筆錢的往來，但在那過程中，發現就是人其實還是不太一樣，因此學到了一課，如今也已經斷聯，「我不會去借別人錢，也不會去要求什麼。在這次MV裡面，我其實蠻有感同身受的。」



