羅志祥與經紀人27年情誼被惡意揣測 無奈回應：請不要傷害孩子

羅志祥舉辦新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會。（圖／方萬民攝）

羅志祥今（6日）舉辦新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，現場除分享創作心路歷程，也親自回應近日外界對他與經紀人小霜的不實揣測。由於兩人合作長達27年、情同家人，卻遭網路惡意影射關係「不尋常」，甚至有謠言稱小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，荒唐流言在社群瘋傳，引發熱議。

面對接二連三的攻擊，小霜日前無奈在社群公開親子鑑定報告，證明孩子與羅志祥「親子關係為 0%」，正式替兩人與孩子還清白。今羅志祥再度提及此事：「經紀人說想去檢測，是想保護孩子，那我當然會配合。」他透露，檢驗當天看見小朋友抽血感到十分心疼，「整個過程我幾乎沒講話，只覺得為什麼社會會變成這樣，為什麼可以傷害到孩子」。

廣告 廣告

對於外界不必要的揣測，他呼籲網友在發言前多一分同理心，「不要輕易用一句話就影響一個家庭，更不要攻擊無辜的小孩」。羅志祥強調經紀人小霜是多年來他最信任的夥伴，而他與孩子之間的情感，單純就是乾爸與乾兒女的關係。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救

藏不住了！Joeman新女友網友起底 她隆鼻、分帳吵架「就是她」

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳