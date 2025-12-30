羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

羅志祥30日赴大巨蛋支持蔡依林演唱會。（陳俊吉攝）

曾莞婷30日在大巨蛋朝聖蔡依林演唱會。（陳俊吉攝）

蔡依林30日起在台北大巨蛋連唱3場，在圈內擁好人緣的她，後台呈現一片花海，超級壯觀，包括天王天后張惠妹、林俊傑、王力宏、許茹芸、林志穎等人送上花籃祝賀。羅志祥、楊貴媚、曾莞婷、江美琪夫妻及男團「Ozone」等星友特地到場支持。

羅志祥跟蔡依林擁多年好交情，他開玩笑喊「Jolin阿姨」，更笑說「啊，對了，不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧」，祝福她盡情在台上表現72變，好好享受舞台。曾莞婷昨打扮一身勁裝到場，很期待欣賞蔡依林大巨蛋演唱會，想跟著音樂又唱又跳。

天后張惠妹熱情送上祝福：「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場。」前一天才認愛七七的林俊傑說：「祝大巨蛋演出圓滿成功！有空再一起玩音樂！」吳青峰還署名「早上才睡的青峰」祝賀：「祝福蔡依林熬夜大成功。」A-Lin則以「Good show」祝福蔡依林完美演出。