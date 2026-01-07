羅志祥被問「四大天王」合體回應了 親揭慘痛經驗「反應超冷淡」

羅志祥透露四大天王不合體的原因。（圖／中天電視提供）

羅志祥主持中天綜合台《綜藝OK啦》，明（8日）晚9點播出「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」。談到近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，羅志祥被問到四大天王是否有機會合體？他笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」

他提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有《放手》、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」羅志祥也說以前的經紀公司對於藝人管理非常嚴格：「四大天王練舞的過程中，有一個團員對舞蹈可能沒有這麼熟悉，我是編舞者，老闆很兇地說『他跳錯你就踢他，就是要告訴他不能錯』，真的很嚴格。」

羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

