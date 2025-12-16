羅志祥被批見面會「不看粉絲一眼！」網：神情非常詭異 經紀人回應了

娛樂中心／綜合報導

羅志祥（小豬）上周六、日在台北小巨蛋舉辦演唱會，總共動員2萬名觀眾一同慶祝出道30週年。小豬除了展現驚人舞技，粉絲們最期待的「砸派環節」也加碼，最後在舞台上「洗澡」大秀冰塊腹肌。不過有網友在社群分享一段影片，羅志祥在粉絲見面會未看女粉絲一眼，直言「真的不可能這種態度還敢出來做粉絲福利欸」。對此，羅志祥經紀人也回應了。

羅志祥在見面會上似乎未看女粉絲一眼，肢體互動也相當僵硬。（圖／翻攝自zsp2037 Threads）

有網友近日在Threads分享一段羅志祥粉絲見面會的影片，並批評道「真的不可能這種態度還敢出來做粉絲福利欸，連粉絲的臉都不看的。」畫面中，只見羅志祥在見面會上與粉絲握手、擁抱、搭肩勾脖，不過羅志祥似乎未看女粉絲一眼，肢體互動也相當僵硬。

PO文一出，該女粉絲則在底下留言回應「就是說，我本人都不在乎，不知道你各位網友在高潮個什麼勁呢。」女粉絲也PO文透露「自己追羅志祥已經10幾年，每次上台永遠像是要跟這位先生打架一樣，當時羅志祥說：『妳頭比我大』，什麼意思啦能不能好好聊天，現在也已經不是寫小作文的階段了，就你努力表演，我努力追你。」

針對羅志祥未看她一眼，該女粉絲回應「我本人都不在乎，不知道你各位網友在高潮個什麼勁呢。」（圖／翻攝自zsp2037 Threads）

不過也有其他網友熱議「他以前就是這樣了，尤其對比較胖的粉絲更鄙視」、「連蕭煌奇都比他還會看粉絲」、「我是真的好奇為什麼他都不看粉絲，一直看左右兩邊，是不是有什麼隱情，太奇怪了」、「認真覺得他的神情非常詭異…」。不過也有其他網友緩頰表示「站在攝影師的角度，小豬持續面對鏡頭，做好表情管理，粉絲可以有較長時間按快門，取得較多『有效的照片』！也比較不會有表情失控、被批評淫穢、吃豆腐等落井下石狀況，或許這是另一種專業表現？」

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，羅志祥經紀人回應：「當天大家玩得很盡興、很開心。羅志祥與粉絲的關係一直都是開放且真誠的，我們始終秉持著與大家零距離、像朋友一樣的態度相處。」經紀人還原：「那位粉絲當時表示要更換服裝，羅志祥也禮貌性地表示允許，這是一個極為正常的互動過程，完全沒有任何不當之處。」經紀人呼籲，網友切勿對單一畫面或片段資訊斷章取義、捕風捉影。任何惡意的揣測與誹謗行為，不僅傷害了藝人，更嚴重汙衊了羅志祥與長久支持他的粉絲之間單純、真摯的同樂之心。

