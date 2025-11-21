羅志祥被瞎傳結婚生子！ 經紀公司發聲明喊告

羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，他跟經紀人小霜一起面對演藝事業低潮跟高峰，轉眼27年，彼此不離不棄，而他也樂於公開當小霜1對混血兒女的乾爹，沒想到卻被惡意影射他跟孩子的關係不尋常，他氣得透過微博發出聲明。

羅志祥透過工作室發出聲明，表示「相關網路用戶在網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻和子女狀況等不實訊息，該訊息經被大量點擊、瀏覽、擴散及發酵，對社會公眾造成了嚴重誤導」，強調「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」。

羅志祥工作室於昨（20）日發布嚴正聲明澄清。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導