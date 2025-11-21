羅志祥被瞎傳「已婚當爸」！工作室強硬反駁：絕不姑息造謠者

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，記錄出道至今的歷程與人生低潮，卻意外引發網路謠言風波。因羅志祥與經紀人小霜27年來的深厚情誼，近期網路上竟瘋傳羅志祥已結婚生子等不實訊息，迫使工作室出面嚴正澄清。

羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。（圖／中天綜合台 提供）

羅志祥在新書中坦露與經紀人小霜的情誼，未婚的小霜育有一對混血兒女，羅志祥則擔任孩子們的「乾爹」。他曾公開表示會把小霜的小孩當作自己的小孩，甚至在演唱會上當著萬名粉絲面前感謝小霜：「我一直把妳當最好的家人。」令小霜在台下感動落淚。

羅志祥與經紀人小霜的情誼深厚。（圖／中天綜合台 提供）

然而，這段純粹的情誼卻遭到網路惡意揣測。有大陸網友惡意影射羅志祥與經紀人小霜及其孩子的關係，導致網路上大量傳播關於羅志祥婚姻與子女狀況的不實訊息。

羅志祥工作室出面嚴正澄清不實訊息。（圖／翻攝羅志祥工作室 微博）

對此，羅志祥工作室於20日透過微博發布正式聲明，強烈譴責這些惡意謠言，指出這些不實訊息「均係惡意截取拼接和肆意歪曲而成，完全背離事實真相，已經構成蓄意侮辱和誹謗，嚴重侵犯了羅志祥先生及相關人士的合法權益」。聲明更強調，這些謠言不僅誤導社會大眾，更讓非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，影響十分惡劣。

羅志祥工作室聲明全文：

近日，全網路使用者在網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻與子女狀況等的不實資訊。該等資訊經被大量點擊、瀏覽、擴散及發酵，對社會公眾造成了嚴重誤導，更導致相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，影響十分惡劣。我方對此予以強烈譴責，並嚴正聲明如下：

1、相關不實資訊內容均係惡意截取拼接和肆意歪曲而成，完全背離事實真相，已經構成蓄意侮辱和誹謗，嚴重侵犯了羅志祥先生及相關人士的合法權益。我方正告所有參與生產及傳播該類不實信息的網路用戶及媒體，請立即刪除相關侵權內容、停止一切侵權網路行為。

2、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國治安管理處罰法》以及《中華人民共和國刑法》等相關法律規定，任何人對他人進行侮辱、誹謗的，均將承擔停止侵權、賠禮道歉、賠償損失等民事責任，情節嚴重者還將受到行政處罰乃至刑事處罰。

羅志祥先生及本公司始終堅持透過合法途徑維護自身權益，對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息。

特此聲明！

