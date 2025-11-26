羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％

羅志祥親自去抽血驗DNA，他與兩個小孩的親子鑑定報告也曝光。翻攝微博@小霜

羅志祥（小豬）在近日發行的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，提到成為經紀人兩個孩子的「乾爹」，卻被中國網友影射他與經紀人及孩子間的關係不單純，羅志祥繼上週四（20日）發聲明強調將追出追謠者後，經紀人小霜今（26日）也在微博曬出親子鑑定報告，證實小孩與羅志祥無血緣關係。

經紀人不堪謠言！親子鑑定報告證清白

小霜今在微博更新帶著一雙兒女，與羅志祥一起到醫院做親子鑑定的照片，並公開鑑定報告，證實3人有8組基因型不符，親子關係機率為0％。

小霜在微博公開帶著小孩去驗DNA的過程。翻攝微博@小霜

小霜更感性地寫下，「雖然他們沒有血緣關係，小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊。讓他們在成長的過程不會感到自卑，謠言止於智者證明給你們看。」以實際行動自證清白，並強調「謠言止於智者」。

親子鑑定報告證實親子關係為0%。翻攝微博@小霜

不只是工作夥伴！感情好到像家人

小霜陪伴小豬歷經20多年事業高低起伏，兩人早已情同姐弟，而小霜當年透過試管嬰兒，成功生下的一對混血兒女也認小豬當「乾爹」，早已從工作夥伴升格為宛如家人般的存在。

羅志祥與經紀人小霜早已形同一家人。翻攝IG@showlo



