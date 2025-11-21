羅志祥被逼出手！遭傳乾爹身份不單純 怒追造謠者「絕不姑息」

20251121羅志祥工作室20日晚間發出聲明。劉耀勻攝

羅志祥（小豬）在近日發行的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，提到成為經紀人2個孩子「乾爹」的喜悅，未料竟有中國網友惡意散布不實謠言，影射他與經紀人及孩子間的關係不單純，相關內容在網上瘋傳。對此，羅志祥工作室微博20日晚間貼出聲明，強調已委託律師蒐證並將採取法律手段維權，「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」。

事實上，小霜陪伴小豬歷經20多年事業高低起伏，2人早已情同姐弟，而小霜當年透過試管嬰兒，成功生下的一對混血兒女也認小豬當「乾爹」，未料，這段單純的家人情誼，卻遭部分網友惡意揣測羅志祥結婚當爸，波及經紀人與孩子們的權益，讓羅志祥忍無可忍，20日透過工作室微博發出聲明，指近期大量散布關於羅志祥婚姻狀況、子女關係等訊息「完全不實」。

聲明中指出，這些內容被快速點擊、轉貼與發酵，不僅對社會大眾造成誤導，更讓非公眾人物及未成年人遭受莫須有的揣測，行徑惡劣。工作室強調，已委託律師蒐證並採取法律手段維權，「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」！呼籲外界勿再散播、轉載未經證實的謠言，以免觸法。

羅志祥工作室20日晚間發出聲明。翻攝羅志祥工作室微博



