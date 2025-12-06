羅志祥親揭祕婚經紀人真相 「她是我的家人」
羅志祥（小豬）今（12╱6）舉辦新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，他把經紀人小霜的兒女視如己出，卻被爆2人要結婚，對此他傻眼地說：「我們已經快（認識）30年，她是我的家人，結什麼婚！」
小霜11月26日亮出兒女與小豬的親子鑑定報告說：「謠言止於智者證明給你們看。」還說：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」今他也透露很心疼乾兒女遭酸民欺負。
《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》上市不到1個月已四刷，談到書名，小豬透露最初是來自粉絲留言，「有人對我個人有意見，可是看到舞台卻又是另一種肯定」。他認為，舞台是自己最熟悉也是最不容妥協的地方，「你可以笑我這個人，但舞台是我認真的地方」。也是他希望傳達給讀者的心意。
今簽書會吸引上千名粉絲到場支持，小豬表示若這本書能陪1個正迷惘的人走過一段時間，他希望翻到最後一頁時，讀者會感到力量，「每個人看書時得到的感受不同，但如果有人因此更願意堅持，那就是最好的」。
更多太報報導
震撼彈！黑道背景被起底《信號》趙震雄宣布退出演藝圈
林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」 WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉
杜汶澤無感台灣封鎖小紅書 「我對紅色過敏」
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 86
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 17
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 57
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 27
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 5
「無人演唱會」後遭質疑 濱崎步再發聲：遺憾始終揮不去
日本天后濱崎步的上海演唱會，在前一天遭到中國以「不可抗力因素」取消，不過她仍獨自面對1萬多個空座位完成演出。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，透露內心掙扎。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 17
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 8
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
演反派「成本超高」！資深男星親揭「血淚內幕」：一點都不划算
八點檔《好運來》最大反派趙明志（高海生）的每一步心機計畫，都讓觀眾恨得牙癢癢。資深演員翁家明以沉穩又狠辣的精湛演技，成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，不只網友狂刷留言討論，甚至有人大讚他「壞到讓人起雞皮疙瘩」。然而，這位戲裡呼風喚雨的大反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話