羅志祥親揭祕婚經紀人真相 「她是我的家人」

羅志祥今舉辦簽書會。時報文化出版提供



羅志祥（小豬）今（12╱6）舉辦新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，他把經紀人小霜的兒女視如己出，卻被爆2人要結婚，對此他傻眼地說：「我們已經快（認識）30年，她是我的家人，結什麼婚！」

小霜11月26日亮出兒女與小豬的親子鑑定報告說：「謠言止於智者證明給你們看。」還說：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」今他也透露很心疼乾兒女遭酸民欺負。

廣告 廣告

《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》上市不到1個月已四刷，談到書名，小豬透露最初是來自粉絲留言，「有人對我個人有意見，可是看到舞台卻又是另一種肯定」。他認為，舞台是自己最熟悉也是最不容妥協的地方，「你可以笑我這個人，但舞台是我認真的地方」。也是他希望傳達給讀者的心意。

今簽書會吸引上千名粉絲到場支持，小豬表示若這本書能陪1個正迷惘的人走過一段時間，他希望翻到最後一頁時，讀者會感到力量，「每個人看書時得到的感受不同，但如果有人因此更願意堅持，那就是最好的」。

更多太報報導

震撼彈！黑道背景被起底《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」 WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉

杜汶澤無感台灣封鎖小紅書 「我對紅色過敏」