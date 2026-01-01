羅志祥許願新年誠實創作 李芷婷連唱20分鐘全程「不語」

羅志祥跨年連唱雙城。（華納音樂）

華納音樂總動員瘋跨年！天王羅志祥參與雲林與嘉義兩地跨年，展現亞洲天王的好歌喉與「舞力」。他表示：「跨年不只是倒數，是一起撐過一年後的相遇。」精心設計的歌單中，收錄陪伴成長的歌曲與初心提醒，希望為歌迷帶來釋放壓力的片刻。他感性地說：「看到台下那麼多熟悉的臉、新的面孔，我會提醒自己—我不是一個人走到現在的。」這一年對他來說是「重新站穩」的一年，期許2026能更誠實地創作，把正能量繼續帶給大家。

阿布絲與李芷婷分別在花蓮與羅東舞台，用溫柔力量陪伴大家跨年夜。李芷婷笑說：「今年不多話，要用20分鐘連唱回應大家！」她自嘲去年桃園跨年講太多話，今年改用歌聲說話，並將新專輯內容完整呈現。2025對她而言是斷捨離的一年，也感謝一路支持她的人，展望2026則期盼能開唱、專輯大賣。

廣告 廣告

李芷婷跨年演唱會規定自己不能講話。（華納音樂）

而阿布絲則以專輯《QUEENDOM》入圍金曲六項大獎，展現創作與製作實力，同年11月也在台北舉辦首場個人專場「欸！布要鬧！」，演出中數度哽咽，感謝歌迷與家人陪伴，留下重要里程碑，也期許2026推出更多好作品跟大家分享。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲

NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝

愛林泉．暗號