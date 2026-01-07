羅志祥試過讓「四大天王」合體 直接被拒原因曝光

羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主持，曾經是「四大天王」的他表示：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」

羅志祥。（圖／中天）

羅志祥和歐漢聲、陳顯政、陳霆叡組過男團「四大天王」，當時他們靠著模仿香港四大天王走紅，現在除了他和歐漢聲，另外兩位鮮少在演藝圈走跳，他分析合體失敗的實際原因，「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有《放手》、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」

羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」