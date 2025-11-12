羅志祥認了對吳宗憲很失望！當面揭當年心結 自爆兩人是鄰居
綜藝天王吳宗憲今（12日）與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，開錄前羅志祥、何美與吳宗憲一同接受媒體訪問，見媒體大陣仗，吳宗憲打趣地說：「小的只是路過！我以為我今天只是來當來賓而已，但今天心情很開心，看到小豬跟何美開了新節目。」主持人羅志祥也興奮回應：「今天這個陣仗好比節目當時開播一樣，記者來了很多，憲哥大駕光臨真的很榮幸。」
到熟悉的攝影棚當節目來賓錄影，吳宗憲也回憶起過往：「感覺很好，我在這裡錄影的時候，就是住在附近，我開車到這邊大概1分鐘。」一旁的羅志祥聽了很驚訝：「比我還近？我要5分鐘耶。」吳宗憲一聽忍不住笑說：「我車比較好啊！但你怎麼會買那部車？還停在我的斜對面？」
吳宗憲也透露兩人曾是同一社區的鄰居：「他那裡有誰出入，我相當清楚，我就跟鹿希派講，此地不宜久留，是非之地，像你在那裡好像也出了一點事。」羅志祥則澄清：「我沒有什麼事啊！非常好啦！還有他不是說我，他在說別人，還有很多藝人都住在那裡。」
私下吳宗憲和羅志祥原本就有私交：「我們有非常多的交集，生活上也會聊聊天，後來也開始打球，年紀越大朋友少一點是可以的，但你要跟我當一輩子的朋友，你看你出道多久我們就認識多久，還有憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」不料羅志祥卻秒答「有」，讓吳宗憲既震驚又好奇。
羅志祥接著道出：「以前我們本來想要去憲哥公司問有沒有機會能簽我們？憲哥就一直打哈哈，我又再問憲哥要不要簽我們？他就說『哈哈，見鬼啦』，所以當時為什麼沒有想要簽我們呢？」吳宗憲笑答解釋當時是自己誤判。接受媒體過程，兩人你來我往，在場眾人笑聲不斷，預期節目中會激起更多火花。由羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》週一至週五晚間9點在中天綜合台播出。
