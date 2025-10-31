羅志祥認五年沒跟王子聯絡！鬆口沒資格評論范姜、粿粿婚變
羅志祥30日帶著新歌MV〈做伙〉跟大家見面，他跟15年後再度重逢的好友馬志翔一起演出，羅志祥演的是被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，馬志翔則是被命運推著走的詐騙車手。羅志祥也揭開他跟馬志翔其實是遠房親戚，羅志祥坦言知情的當下也嚇一跳。
羅志祥表示，其實是馬志翔先跟他說的，馬志翔有天跟馬媽媽聊到最近常跟羅志祥去打球，結果馬媽媽說「你知道你跟志祥是親戚嗎？」羅志祥後來求證阿公，原來家族中間名字都一定有個「志」，所以真的是遠房表兄弟。兩人以前常玩在一起，後來因為各自忙碌，很少聯絡，當時導演一提這個腳本，羅志祥腦裡第一個就浮現馬志翔的臉，因為這次的合作，兩人關係又變得更近一點。
聊起會不會借錢給朋友，羅志祥表示其中有一次是幫朋友給媽媽治病，借了50萬台幣出去。過去也曾經和朋友之間有一大筆金錢往來，他說「在那個過程裡，我以為我們星座一樣，人也一樣，但後來發現不是。對人的信任，我還是很容易給，但也因此有學到一課。後來我們就斷聯了」，他坦言這次拍MV很感同身受，因為他也曾經被騙過。
被問到王子介入范姜彥豐跟粿粿的婚姻一事，羅志祥說「老實說我沒資格評論，我只希望他們可以好好去處理、去解決。我們沒有聯繫了。以前有一起打過球，後來被週刊拍到，之後大家都忙，就比較少遇到。」至於小巨蛋演唱會的進度，他預告兩天各有一個大咖女嘉賓，都來自不同領域，是很新鮮的組合，大家應該意想不到。
