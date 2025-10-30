羅志祥誤信投資「慘賠鉅額」！失望斷聯友人…悲嘆：學了一課

記者徐珮華／台北報導

羅志祥推出全新閩南語單曲〈做伙〉，唱出現代人在現實壓力下努力生活的心聲，MV邀請馬志翔與「FEniX」成員陳峻廷演出。今（30）日晚間舉辦MV特別放映會，羅志祥坦言現實生活曾聽信朋友卻投資失利，最終斷絕往來，經歷這段過程，更能體會MV角色被欺騙的心境。

羅志祥出席〈做伙〉MV特映會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥在〈做伙〉MV飾演被騙錢仍堅持報案求助的打工族，現實生活中卻從不借錢給朋友，除非是對方家中急用，曾借出最大一筆新台幣50萬元，後來也沒再跟對方要回。談及投資失利經驗，他則坦言金額蠻大筆，感嘆與朋友明明同為獅子座，「我以為我們星座一樣，人也一樣，但後來發現不是」，如今轉念直呼學了一課。

廣告 廣告

有趣的是，在MV中飾演車手的馬志翔，其實是羅志祥遠房表兄，「我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」他回憶導演提出腳本時，自己腦中馬上浮現馬志翔的臉，「MV最後一起坐、一起笑，想到那個畫面誰演會很有感覺，莫名其妙就想到他」，也很開心這次的合作讓雙方更為親近。

羅志祥（左）與馬志翔（右）在〈做伙〉MV有不少精彩對手戲。（圖／華納音樂提供）

而在MV尾聲，羅志祥與陳峻廷飾演的刑警對峙，畫面響起3聲槍響，留給觀眾無限想像空間。羅志祥表示MV上線前臨時要求導演更改槍聲節奏，目的就是讓觀眾自行解讀「是我搶走警察的槍、警察對我開槍，還是我舉槍自盡」。他補充，與馬志翔被壞人追逐的橋段，則象徵「被打壓很久的人終於苦中作樂」，那份笑容也是尊嚴與勇敢的表現。

今晚特映會上，〈做伙〉以微電影形式播映，片長達15分鐘，已具報展規格。羅志祥透露，自己向導演提議將劇本改編為完整電影，計畫延續原班人馬演出；若最終成真，自己也一定會砸錢投資。

更多三立新聞網報導

斷聯球友王子5年！羅志祥談「偷吃粿粿風波」認了：沒資格評論

昔爆熱戀王子邱勝翊！粿粿好友席惟倫「力挺范姜彥豐」1動作表態了

王子認了「越線關心粿粿」！老闆Summer陪同蕭敬騰露面 首鬆口現況

獨家／最美高中生初戀告吹！分手淚崩暴瘦 「狠做1事」拒吃回頭草

