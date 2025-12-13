羅志祥讓小巨蛋下雨加碼300發煙火 唱一半突道歉求倒帶

羅志祥今晚帶著「30巡迴演唱會」返場台北小巨蛋。



羅志祥（小豬）今晚（12╱13） 帶著「30巡迴演唱會」返場台北小巨蛋，他特別打造成華麗遊樂園，唱完〈怕安靜〉後卻出事了，原本他應該走上升降台演唱〈愛轉角〉，但卻走過頭，讓他懊惱大喊：「我忘記走位，對不起，太陶醉了，走過頭了，你們當作沒看到好嗎？剛剛前面都很好耶，好可惜喔，我剛剛都很好、都沒有破音，那我們倒帶。」接著卻不斷笑場，好不容易才重整情緒繼續深情演唱。

演唱會開場前就派出小丑們熱場，接著小豬帥氣現身於摩天輪塔頂揭開序幕，連續唱跳〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等7首動感舞曲，在首唱新歌〈做伙〉前問台下粉絲會不會唱，沒想到提詞機沒及時秀出副歌歌詞，讓他搞笑用韓文罵「西八」。

在連唱10首歌後，小豬才與歌迷打招呼，他問大家有沒有看過高雄場，還笑嗆：「不要瞎掰！沒有去的就不要裝作有去。」他提到台北場加了很多的雷射和爆破，連2年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年的他，在2025年尾聲將這個「習俗」帶回台北，今晚加碼300發煙火，陪歌迷提前跨年。

羅志祥連續唱跳7首動感舞曲。

2023年小豬曾在小巨蛋嗨唱造成較大的震動反應，今他提醒：「小巨蛋可能沒辦法雙腳離地，等一下來教大家怎麼嗨，我們不要去打擾隔壁的鄰居，不要以為雙腳不離地就不會流汗。」接著示範如何在座位上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，全場歌迷會心一笑。

第7度攻蛋，小豬除打造360度環狀舞台與歌迷近距離接觸，抒情歌段落中，舞台上還直接下起雨來，原來是團隊重金打造的實境「水幕秀」，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕之中。其中「Luxy Boyz」結合高科技雷射燈光秀，由造型前衛 LED Man帶來街舞與特技演出，科技光影與舞台表演層層交織，視覺效果相當震撼。

除唱跳精采，後台也擺滿星友蕭敬騰、楊丞琳、林志穎夫妻、任賢齊祝福花籃，天后江蕙的花牌上寫著：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」洩了2人私下交情，原來他曾為天后的北高演唱會協力設計巡演紀念Tee、托特包和工作服，拉近2人的距離。

