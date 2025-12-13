羅志祥走過頭「一轉身整個人被升降台擋住」哭笑不得要求重來 裝可愛直呼：剛剛全部都很好捏！

羅志祥13日在台北小巨蛋開唱，他去年底帶著《羅志祥30巡迴演唱會》從2024年高雄首演啟動，一路巡迴日本、新加坡、澳門等地，終於唱回台北小巨蛋，除了衣服全部換新之外，他還加碼300發煙火，一開場就熱馬上帶來連續7首不間斷的動感歌曲，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉，煙火跟爆破特效超滿，讓全場陷入瘋狂。沒想到唱到抒情歌〈愛轉角〉他卻因為太陶醉在演唱會氣氛，走位卻走過頭，轉頭面對觀眾時，發現升降台升上來之後，整個把他擋住，讓他忍不住失笑。

羅志祥忍不住笑出來之後，馬上喊停樂手們，懊惱地說「剛剛全部都很好捏，太陶醉了，好可惜喔！對不起啦！我們就倒帶」，他一直笑，尷尬用手擋住臉，並走回上一首歌〈怕安靜〉的定點，飆唱最後的高音，才緩緩走到升降台的定點，展現他力求演出完美的態度。

羅志祥演唱會加碼300發煙火，前七首狂炸震懾現場。（圖／小娛樂）

而他唱完〈完美型男〉、〈敢不敢〉之後，他先跟大家打招呼「大家好！我是羅志祥！」接著向舞台鞠躬，他說「今天這個演唱會是返場，去年在高雄開唱，有去過高雄的舉手。這一次真的非常開心回到台北，增加了很多爆破，希望今天在場的你們看了很開心。」

此次回到台北小巨蛋開唱，除了遊樂園主舞台與延伸舞台外，團隊也打造 360 度環狀舞台，羅志祥可以徒步繞場演唱，與歌迷近距離接觸，讓現場每一區觀眾都能感受到他的舞台魅力。抒情歌段落中，舞台上直接下起雨來，原來是團隊重金打造的實境「水幕秀」，將水舞與音樂完美融合，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕之中，即使工程浩大、執行難度極高，仍堅持為歌迷呈現最高規格的視聽體驗。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導