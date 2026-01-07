羅志祥身邊女人換林襄救收視 揭「四大天王」難合體原因

羅志祥努力挽救《綜藝OK啦》收視。中天電視提供



羅志祥去年9月搭檔何美主持《綜藝OK啦》，今（1╱7）卻爆出因收視不理想，改由林襄取代何美，對此中天也證實，並表示：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期帶給觀眾更豐富多樣的內容。」

而近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，羅志祥在明晚9點播出的節目中被問到與歐漢聲、陳顯政、陳霆叡（原名陳中威）合組的「四大天王」是否有機會合體時笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」也吐露無法合體的現實原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像ENERGY有〈放手〉、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」

何美（左）慘丟《綜藝OK啦》主持棒，右為羅志祥。中天綜合台提供

另外，羅志祥也分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」

談到組團辛酸，愛紗17歲就獨自來台，並以「Sunday Girls」出道，她透露當年想家時必須到超商買國際電話卡，「那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話」。

團員麻衣也很有感：「那時候很少有日本的東西在台灣賣，爸媽寄來的日本零食跟調味料，我都好好地收著，那裡面有1個我很喜歡的餅乾，對我來說很珍貴，我心情很難過、很累的時候才會吃，結果有天回家，我打開那個箱子是空的，我超生氣。」愛紗補充說：「那次是我跟她認識這麼多年，第1次也是唯一1次看到她這麼生氣，她說『我很珍惜它，妳都沒問過我』，那個女生還很天真地說『因為我想吃啊』！」

麻衣因爸媽寄來的零食被吃掉很生氣。中天電視提供

團體連坐罰的制度也讓麻衣覺得辛苦，「公司要求我們減肥，那時候我才38公斤，但團體裡有需要減肥的人，大家就要一起，因為團體責任，只要有1個人體重比昨天多一點點就會罰錢，但需要減肥的那個人還偷偷去買珍珠奶茶，我們在睡覺的時候也會聽到冰箱打開的聲音」。

羅志祥附和表示以前的經紀公司對於藝人管理非常嚴格，「四大天王練舞的過程中，有1個團員對舞蹈可能沒有這麼熟悉，我是編舞者，老闆很兇地說『他跳錯你就踢他，就是要告訴他不能錯』，真的很嚴格」。還爆料曾在夜店遇到「Sunday Girls」，「我去夜店看到她們本來要打招呼，結果她們全部躲起來，我一轉頭她們老闆出現了，原來她們公司禁止她們去夜店」。

