羅志祥遭傳是孩子生父！ 小霜曬「親子鑑定結果」：謠言止於智者

男星羅志祥（小豬）近日出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，當中提到身邊陪伴超過20年的經紀人小霜，他也一直把小霜的2個孩子當作是自己的孩子。然而，兩人交情深厚也讓外界產生過度聯想，對此，羅志祥工作室20日發布聲明嚴正駁斥，經紀人小霜今（26）日稍早也曬出親子鑑定報告證實兒女與羅志祥無血緣關係。

羅志祥近期因與經紀人多年的好感情，引發外界揣測孩子的爸爸是他，網路上瘋傳他「已婚、育有子女」的謠言。面對不實謠言，羅志祥工作室20日正式發布聲明，嚴正駁斥並要求停止造謠，「許多貼文被不斷轉發點閱，已嚴重誤導大眾，並使無辜的未成年人與非公眾人物捲入謠言之中，衍生惡劣社會影響，這些流傳的訊息多屬刻意拼接、片面剪輯與惡意扭曲，完全與事實不符」。

而今日上午小霜本人也在Instagram發出孩子到診所採集DNA樣本的過程，並曝親子鑑定結果喊「謠言止於智者證明給你們看！」檢驗結果顯示小霜的2位小孩與羅志祥完全無血緣關係，親子關係機率為0%。

小霜在內文寫道，「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」

羅志祥本人於近期出版的新書中曾透露，小霜的2名混血兒女是透過「試管嬰兒」方式誕生，而他只是孩子的「乾爹」與重要照顧者之一。他強調，小霜是單身且能力很強的女性，選擇以自己的方式建立家庭，非常值得尊重，社會應以更開放的眼光看待多元家庭。

