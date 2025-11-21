羅志祥遭影射是經紀人孩子的爹 工作室正面回應

「小豬」羅志祥先前因感情風波事業遭受重擊，最近他受訪談低潮期，感謝經紀人小霜不離不棄，兩人合作超過20年，小霜有一對子女，但沒說明孩子的爸身分；未料引來大陸網友影射羅志祥跟兩個孩子「有關係」，對此，羅志祥工作室昨(20日)發聲明回應不實傳聞，希望大家別再造謠、傳謠。

羅志祥和經紀人小霜合作多年，從《娛樂百分百》時期就開始合作，近年小霜當媽媽，羅志祥曾分享和小霜的孩子合影，據《鏡報》報導，小霜當年是透過試管嬰兒成功懷孕，生下了一對混血寶寶，羅志祥也有情有義，扛起乾爹責任，將其視同己出，也彌補了他尚未成為人父的遺憾。

報導中指出，小霜當媽媽後，許多謠言甚囂塵上，還有人指孩子是「父不詳」，讓羅志祥覺得很痛心，他透露現今許多單身女性，想要小孩但不見得需要另一半，小霜就是這類型的母親，他非常尊重佩服，也不太想管外界揣測。

昨羅志祥工作室微博曬出一紙聲明，表示近期有不少關於羅志祥婚姻和子女的不實訊息，透過網路不斷發酵，造成了嚴重誤導，還使非公眾人物及未成年者遭受無端猜測，「影響非常惡劣」，並涉及污辱和毀謗；工作室澄清均屬不實訊息，希望造謠者刪除相關侵權內容，否則不排除提告、追究法律責任。

