羅志祥遭影射與經紀人兒女關係喊告 做親子鑑定「上天給我的禮物」
羅志祥睽違11年推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，談到經紀人小霜陪伴他走過風雨，他也成為對方兒女的乾爹，不過卻有中國網友影射對他與經紀人孩子的關係，今（11╱26）小霜亮出兒女與小豬的親子鑑定報告說：「謠言止於智者證明給你們看。」
小霜從小豬19歲遭遇合約糾紛、沒有收入、甚至窮到吃別人剩下的路邊攤，到成名後的大小危機，始終對他不離不棄，她多年前透過試管嬰兒迎來1對混血寶寶，小豬也視如己出地陪姊弟倆一起參加活動、接送下課，面對外界對孩子身世的揣測，他更直言：「雖然沒有血緣，但我把他們當自己的孩子。」
對於兒女身世成焦點，除11月20日在羅志祥工作室微博發聲明「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底」外，今小霜也不忍了，直接亮出小豬與2寶貝的親子鑑定報告，她說：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」
而小豬也在書中分享與乾兒女的日常片段，透露孩子堅定對同學說「爹爹就是爸爸」、甚至在玩耍時突然脫口1句「爹爹，我愛你」，都讓他在忙碌與低潮後再次感受到生命最純粹的幸福，直說：「他們是上天給我的禮物。」
更多太報報導
戴愛玲羞喊「想出嫁」 狂接30 場搶當尾牙女王
楊丞琳術後返台「家人聚會」 冬至揪粉吃湯圓
林莎深夜陪吃 逼卞慶華二度道歉
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 4 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 5 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 1 天前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 5 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 21 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
男友交往4年突不碰她！依依抓包劈腿鐵證 「第2隻手機」全是交友軟體
《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人，依依率先開砲：「肉體出軌就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」鏡報 ・ 1 天前
《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦！因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧...CTWANT ・ 21 小時前