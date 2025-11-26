羅志祥遭影射與經紀人兒女關係喊告 做親子鑑定「上天給我的禮物」

羅志祥（中）打破多年謠言，新書揭露與乾兒女之間的羈絆。時報出版提供



羅志祥睽違11年推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，談到經紀人小霜陪伴他走過風雨，他也成為對方兒女的乾爹，不過卻有中國網友影射對他與經紀人孩子的關係，今（11╱26）小霜亮出兒女與小豬的親子鑑定報告說：「謠言止於智者證明給你們看。」

小霜從小豬19歲遭遇合約糾紛、沒有收入、甚至窮到吃別人剩下的路邊攤，到成名後的大小危機，始終對他不離不棄，她多年前透過試管嬰兒迎來1對混血寶寶，小豬也視如己出地陪姊弟倆一起參加活動、接送下課，面對外界對孩子身世的揣測，他更直言：「雖然沒有血緣，但我把他們當自己的孩子。」

廣告 廣告

小霜亮出兒女與小豬的親子鑑定報告。翻攝kinihsu IG

對於兒女身世成焦點，除11月20日在羅志祥工作室微博發聲明「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底」外，今小霜也不忍了，直接亮出小豬與2寶貝的親子鑑定報告，她說：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」

而小豬也在書中分享與乾兒女的日常片段，透露孩子堅定對同學說「爹爹就是爸爸」、甚至在玩耍時突然脫口1句「爹爹，我愛你」，都讓他在忙碌與低潮後再次感受到生命最純粹的幸福，直說：「他們是上天給我的禮物。」

更多太報報導

戴愛玲羞喊「想出嫁」 狂接30 場搶當尾牙女王

楊丞琳術後返台「家人聚會」 冬至揪粉吃湯圓

林莎深夜陪吃 逼卞慶華二度道歉