羅志祥遭指是孩子生父！經紀人不忍曬DNA報告：謠言止於智者

男星羅志祥（小豬）近期推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，內容提及合作超過20年的經紀人小霜始終不離不棄，他也將小霜的一雙兒女視如己出，藉此報答小霜，豈料，卻被中國網友影射羅志祥秘婚生子，對此，小霜今（26）日也曬出親子鑑定報告。

小霜在曬出多張DNA比對報告書，內容明確顯示羅志祥與孩子「親子關係機率為0％」，證明兒女與羅志祥並無血緣關係，否認陸網瘋傳的謠言，小霜也附上一系列羅志祥與兒女的合照，感性寫下：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」

小霜曬出親子鑑定報告闢謠。（圖／翻攝自小霜IG）

小霜強調：「謠言止於智者，證明給你們看。」事實上，先前羅志祥工作室就曾發布聲明澄清，強調網路上對於羅志祥婚姻及子女狀況均屬不實訊息，而羅志祥也曾透露自己僅是孩子的乾爹，如今小霜正式曬出親子鑑定報告，捍衛雙方清白，也停止外界對於家人的謠言。

