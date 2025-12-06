羅志祥遭爆祕婚經紀人還有私生子 拿出證明揭檢驗內幕

【緯來新聞網】羅志祥發表新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，分享出道滿30年的紀錄，今（6日）在信義區舉行簽書會，寶刀未老粉絲塞滿現場。對於先前被瘋傳是經紀人小霜混血兒女的生父，他強調早把經紀人視為家人「不可能結婚」，也秀出DNA報告結果「親子關係機率為0％」，最心疼就是無辜受到影響的小孩。

羅志祥希望新書帶給人力量。（圖／記者陳明中攝）

羅志祥透露會配合做檢測，是不想讓酸民繼續欺負小朋友，「我覺得攻擊到我OK，但不要欺負到小朋友，他們是無辜」，總之自己與小霜都不希望小孩在毫無理由的狀況下被牽連，不然當天看到他們抽血的模樣其實非常心疼，「覺得為什麼社會會變成這樣，為什麼可以傷害到孩子」？



至於現在的感情狀況，他笑稱約談的對象比較多「先把眼前事情做好」。另外，他近期傳出被「中國」解禁，新巡演會去到對岸，但他低調不多談，表示專注在新書的活動。



他在書中提到自己罹患「微笑憂鬱症」，但自己沒感覺，是有一次為說服罹患失智症的媽媽做治療，所以先做檢查讓媽媽安心，沒想到報告出爐才發現確診，醫生說可能是他一直掛心母親的病情，所以病了也毫無自覺。他擔心吃藥影響工作，所以沒吃藥治療，樂觀說自己目前狀況都很OK。

廣告 廣告

小霜總是陪在羅志祥身邊。（圖／記者陳明中攝）

羅志祥收到一家人的畫作禮物。（圖／記者陳明中攝）

羅志祥舉辦簽書會。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

王子握5副業！光一間就年收破億 駁與弟割粉絲韭菜發聲解釋

回憶殺！韓男團「F.CUZ」隔11年抵台 連退團李唯都合體