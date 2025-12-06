羅志祥遭爆秘婚30年經紀人 不忍親揭真實關係

羅志祥簽書暨記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今天出席新書簽名會，吸引大票粉絲力挺，他受訪表示：「我以後有被抹黑什麼的都會直接說、解釋，以前都覺得算了，但從出書那刻開始，我決定為自己解釋！」對於被爆跟經紀人小霜結婚，甚至照顧對方孩子的傳言，受訪駁斥：「我們已經快(認識)30年，她是我的家人，怎麼結婚！」

歷經感情爆料風波，近日重返舞台，小豬自稱現在單身，媒體追問他是否有約會對象？他立刻笑回：「沒有，只有約談對象，都是談合作啦！」

羅志祥簽書暨記者會。(記者陳奕全攝)

小豬下週就要攻蛋開唱，他推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，揭露被確診罹患「微笑憂鬱症」，他受訪稱真的沒有感覺，直到有次為了說服罹患失智症的媽媽治療，才被醫生發現身體也出了狀況。小豬表示，醫生說他可能是一直掛心媽媽的病情，才會連生病也毫無自覺。

