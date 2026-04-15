羅志祥遭瞎傳家中猝死！經紀人火速回應了 本人「1動作」親自闢謠

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記者徐珮華／綜合報導

46歲羅志祥（小豬）出道多年，近來持續活躍於樂壇及各大節目，「羅志祥30巡迴演唱會」也如火如荼進行中。豈料，工作滿檔的他，近日卻遭爆死訊，抖音瘋傳「羅志祥在家中猝死」的消息，甚至描述地煞有其事，引發外界譁然。對此，經紀人火速做出回應。

羅志祥遭瞎傳烏龍死訊。（圖／記者鄭孟晃攝影）

有網友近日在抖音PO文聲稱「今日羅志祥在家中猝死，被發現時已為時過晚，經紀人緊急送醫，後續宣告不治。經紀人：很遺憾給大家這個消息，但祥哥確定離開我們了……」，震撼消息吸引超過百萬點閱。不過根據《鏡報》報導，經紀人昨（14）日回應「他早上去打球了」，羅志祥也在社群平台分享運動照片，親自粉碎不實傳聞。

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羅志祥PO出運動照親自闢謠。（圖／翻攝自羅志祥IG）

事實上，這名網友並非首次散布假消息，過去也曾造謠吳奕帆在獄中身亡、Toyz獄中舊傷復發過世、王Aden過世、瘦子在世界巡迴演出被粉絲棄屍公廁、連千毅與獄友起爭執遭捅數刀等事，引來網紅推手圤智雨發文痛批「抖音一響父母白養」。而羅志祥本月11日才赴澳門出席「微博文化交流之夜」，巡演緊接著也將於5月紐西蘭、6月香港登場。

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