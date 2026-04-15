羅志祥遭瞎傳猝死！經紀人發聲 本人曬「搞怪影片」反擊
男星羅志祥（小豬）近日被傳出猝死消息，引發網友討論後，除了經紀人出面闢謠，他本人也拍攝搞怪影片，直呼：「誰在那邊壞，給我瞎造謠。」
抖音有人造謠羅志祥（小豬）造謠猝死。（圖／翻攝自微博）
近日在抖音上，有一名網友發佈了羅志祥猝死不治的影片，甚至在影片中還偽造經紀人的聲明，吸引逾450萬次觀看，導致「羅志祥猝死」的消息狂傳。
男星羅志祥（小豬）被造謠猝死，經紀人表示他早上去打球，羅志祥也曬出疑似在球場的照片。（圖／翻攝自羅志祥IG）
對此，經紀人在14日發聲：「他早上去打球了」，羅志祥也在IG曬出疑似在高爾夫球場的照片，隨後更拍攝搞怪「誰在蛐蛐（背後議論）我」的影片，三度回擊造謠者。
事實上，該名造謠者已經在抖音幫許多人「死亡」，像是吳亦凡獄中身亡、Toyz因舊傷復發趨勢、王Aden離世等，以造謠來騙取流量，許多網友也紛紛檢舉，並宣傳該帳號惡行，讓大家勿再被騙。
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