羅志祥遭瞎傳與經紀人小霜生子！ 經紀人怒曬鑑定報告「親子關係機率為0%」

羅志祥跟經紀人小霜一起打拚20多年，也對小霜一雙混血兒女視如己出，甚至直接當他們的乾爹，沒想到網路上卻一直出現不實傳言，不停影射小霜的小孩跟羅志祥有血緣關係，對此羅志祥的經紀公司先發出聲明痛斥，經紀人小霜也在26日於社群曬出親子鑑定報告自清。

羅志祥遭瞎傳跟經紀人小霜生子，小霜怒曬親子鑑定報告。（圖／翻攝IG）

小霜透過IG發出羅志祥跟一雙兒女的親子鑑定報告，顯示「親子關係機率為0%」，但也貼出羅志祥、羅媽媽、羅志祥的狗YUKI及一雙兒女的合照，寫著「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑，謠言止於智者證明給你們看！」透過科學證據自清，並反擊那些不實爆料。

廣告 廣告

另外，羅志祥所屬的經紀公司日前也發出聲明「網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻與子女狀況等不實訊息，已對社會大眾造成嚴重誤導。」強烈譴責相關惡意造謠與言論。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導