羅志祥醉歌迷管束畫面曝光！受害歌迷怒：後半場全毀了

李男情緒激動不願配合保護管束，3名員警只好將他「拖回派出所」。翻攝畫面

羅志祥出道30週年演唱會昨（13日）晚間在台北小巨蛋登場，台上氣氛熱烈、回憶殺連發，場內卻發生酒醉歌迷失序插曲，一名李姓男子疑似飲酒過量，不僅影響周遭觀眾觀賞權益，甚至出現肢體接觸情形，經工作人員通報警方到場處理，相關秘錄器畫面曝光後，引發網友熱議，事後更有遭影響歌迷在Threads留言怒控「整個後半場都被毀了」。

警方表示，當晚演唱會期間接獲現場工作人員通報，指有民眾在小巨蛋內外情緒激動、影響秩序。警方到場後發現，該名李姓男子疑似酒醉，酒味濃厚，不斷與周遭歌迷攀談、喧嘩，已有其他歌迷反映觀賞演出受到干擾。

李男起初配合表示願意至派出所聯繫家人接送，但過程中情緒持續不穩，大聲叫囂、觸碰周遭民眾，已對自身及他人安全造成疑慮，警方遂依警察職權行使法相關規定，將其帶返派出所實施保護管束。

警方秘錄器畫面顯示，李男語無倫次對員警說「你要不要帶我回家，不然我騎車載你」，員警則冷靜回應「好啦，你不要撞到人」，並多次安撫其情緒，要求保持安靜等待家人到場，提醒「等一下我們不要講話，等你爸來送你走」，同時制止其大吼大叫影響執勤。

事後受害歌迷在Threads上留言痛批「後半場全毀了」。翻攝畫面

事件曝光後，一名自稱坐在李男身旁的女歌迷留言控訴，指出演唱會後半段「根本沒辦法好好看」，她表示，自己拿手機錄演唱會片段時，對方不僅不斷戳她的手，不理會還出言辱罵，甚至整個人靠得極近，讓她相當不適。

該名歌迷更指出，男子帶進場的杯子內疑似裝酒，講話明顯帶有酒味，不僅影響她，連前方正在錄影的女性歌迷也頻頻遭其靠近干擾，過程中甚至將手放到她左大腿上，讓她嚇得立刻移開身體，最後在朋友建議下更換座位，「想到就氣，整個後半場的演唱會心情全被毀掉」。

警方隨後聯繫李男家屬到場，待其情緒穩定後解除管束，並由父親陪同返家，現場未再發生其他衝突。



