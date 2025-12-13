羅志祥開唱「二姐江蕙嗨喊：一起幸福囉」 兩人好交情曝光

羅志祥13日帶著《羅志祥30巡迴演唱會》回到小巨蛋，這是他第七次站上台北小巨蛋開唱，為了這次的演出，演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，連續兩天的全新造型皆不重複。二姐江蕙也送上花籃。

二姐江蕙送上花籃。（圖／小娛樂）

二姐江蕙送上的花籃寫著「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」事實上兩人交情很不錯，二姐今年復出歌壇在北高雙蛋開唱時，巡演的紀念Tee及托特包2款限定商品還有工作人員的工作服，都是由羅志祥協助設計。

《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄首演啟動，一路巡迴日本、新加坡、澳門等地，展現高人氣與舞台實力。繼 2023、2024 連續兩年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年後，2025年的尾聲，羅志祥再度將這個「習俗」帶回台北，連續兩天熱力開唱，並於今晚加碼 300 發煙火，陪歌迷提前跨年，迎向 2026 年的新年歡樂時刻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導