羅志祥開唱爆意外！緊急喊卡「倒帶演出」鞠躬道歉了

羅志祥出道30週年演唱會，重返台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術、華納音樂）





「亞洲舞王」小豬羅志祥出道30週年，今（13）日攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，第七度攻蛋演出軟硬體全面升級、動員20名舞者同台演出，全新訂製服裝兩天造型皆不重複。首日開唱，想不到卻在下半場發生「走位」問題，他也當眾鞠躬道歉粉絲。

羅志祥演唱會舞台打造成華麗遊樂園，舞台上也設置象徵承載幸福的摩天輪，狂放300發煙火陪歌迷提前跨年，帶來〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等多首經典舞曲，嗨炸台北小巨蛋，但仍不忘貼心提醒歌迷「禁止跳動」的規範，親自示範以「微微搖起來」的方式參與，坐在椅子上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，逗樂全場。

羅志祥演唱會舞台設有象徵承載幸福的摩天輪。（圖／寬宏藝術、華納音樂）

在演唱經典抒情歌曲〈愛轉角〉的時候，羅志祥忘情其中，直接忘記走位錯過站上去升降舞台的時間點，自己主動要求演出暫停「倒帶」再來一遍，懊惱前面演唱情緒投入也沒有破音：「剛唱的很好，也沒有破音什麼的，對不起啊！我們倒帶。」一邊道歉一邊重頭來過，誠意十足。

來自南韓的DJ SODA穿著金色爆乳馬甲裝驚喜現身，與羅志祥聯手演出，瞬間把台北小巨蛋現場化身為國際電音派對，氣氛直線飆升，羅志祥也表示這是一場相當難得的合作機會，自己一直很希望能邀請DJ SODA一起演出：「真的非常開心，也非常激動。」



