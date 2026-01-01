羅志祥雲嘉趕場熱力四射 戴愛玲台東開唱許願「脫單成功」

羅志祥連趕雲林與嘉義兩場演出，展現超強現場實力。（圖／華納音樂提供）

迎接2026 年，全台跨年晚會熱鬧非凡。「亞洲舞王」羅志祥連趕雲林與嘉義兩場演出，展現超強現場實力。他特別設計「初心」歌單，希望為樂迷釋放壓力，並感性表示：「跨年是撐過一年後的相遇，看到熟悉的臉孔，我會提醒自己不是一個人走到現在。」將 2025 年定位為「重新站穩」的一年，他也期許新的一年能持續以正能量創作，並在社群幽默祝福大家：「2026 一飛沖天、一推就進！」

情歌天后戴愛玲則登上《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》台東跨年舞台，不僅裝扮火辣，更與好友桑布伊、Saya 合力獻唱部落金曲。對於能回到台東演出，她興奮透露下台後最想大啖在地美食「藍蜻蜓炸雞」，並規畫造訪景點感受美景。戴愛玲去年以專輯《別害怕》開啟音樂新篇章，展望 2026 年，她期許能舉辦出道25周年個唱，更笑著許下私人願望，希望今年能「脫單成功」，祝福歌迷都能找到幸福。

戴愛玲超辣登上《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》。（圖／臺東縣政府提供）

此外，同屬華納音樂的蕭煌奇、温嵐、阿布絲、小樂吳思賢、李聖傑、李芷婷、人氣男團FEniX、Marz23與TRASH，也與全台觀眾一起迎接新年。除羅志祥外，蕭煌奇、TRASH、Marz23、小樂吳思賢與FEniX等藝人也挑戰兩地演出，分秒必爭、跨城接力。多位歌手也於2025年推出全新作品，包含羅志祥、戴愛玲、李聖傑、蕭煌奇、小樂吳思賢與FEniX，音樂作品表現亮眼、話題不斷，為2025年劃下豐收句點。

