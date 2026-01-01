羅志祥領軍10歌手跨年開唱！兩地奔波分秒必爭 「我不是一個人走到現在」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

華納音樂總動員，旗下10組超人氣藝人火力全開，昨（31）日參與全台16場跨年晚會，包括羅志祥、戴愛玲、蕭煌奇、温嵐、阿布絲、小樂吳思賢、李聖傑、李芷婷、男團FEniX、Marz23與TRASH等歌手，分別站上台北、台中、台南、高雄、花東等地的跨年舞台，與全台觀眾一起迎接新年。其中，羅志祥、蕭煌奇、TRASH、Marz23、小樂吳思賢與FEniX等藝人更挑戰兩地演出，分秒必爭、跨城接力。

羅志祥領軍華納音樂10組藝人跨年開唱。（圖／華納音樂提供）

戴愛玲在台東與樂迷熱力迎接新年，演出不僅服裝火辣，還與好友桑布伊、Saya載歌載舞演出部落金曲與經典代表作；李聖傑於花蓮演出，將小巨蛋演唱會的感動延續至跨年現場。他表示：「這場跨年，就像是小巨蛋的續場！」蕭煌奇則挑戰從淡水趕場嘉義，兩場各具特色，淡水邀來李炳輝擔任嘉賓，與全方位樂團合體演出。

蕭煌奇與李炳輝合體演出。（圖／華納音樂提供）

羅志祥今年參與雲林與嘉義兩地跨年，展現穩健現場實力與誠懇魅力，他表示：「跨年不只是倒數，是一起撐過一年後的相遇。」精心設計的歌單中，收錄陪伴成長的歌曲與初心提醒，希望為歌迷帶來釋放壓力的片刻。他感性地說：「看到台下那麼多熟悉的臉、新的面孔，我會提醒自己，我不是一個人走到現在的。」這一年對他來說是「重新站穩」的一年，期許2026能更誠實地創作，把正能量繼續帶給大家。

