羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

安心亞（前左）14日辣露黑BRA，與羅志祥首次合體熱舞〈靚仔〉。（鄧博仁攝）

羅志祥14日在演唱會狂彈跳，精力十足。（鄧博仁攝）

羅志祥14日演唱會玩砸派玩到「面目全非」。（鄧博仁攝）

「羅志祥30巡迴演唱會」14日在台北小巨蛋迎接第二場，羅志祥不負「亞洲舞王」封號，一開場就連續飆唱〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等7首快歌，狂跳15分鐘，展現超強唱跳實力。昨嘉賓邀來性感女神安心亞，兩人首度同台熱跳〈靚仔〉，瞬間引爆全場高潮。

安心亞與羅志祥2010年曾被拍到凌晨前往男方住處，但雙方堅稱僅有工作上的合作，私下並不熟識；事後兩人合作單曲〈靚仔〉引起話題，卻遲遲未有公開同台演出。昨安心亞身穿黑色削肩上衣，大膽外露黑色BRA，辣秀美胸，一出場便讓全場尖叫聲四起。

兩人飆舞默契十足，小豬表示，這是兩人第一次公開合作表演這首歌曲，自己也感到相當訝異，多次想與安心亞同台合作卻因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後，始終沒有機會同台演出〈靚仔〉，這回終於讓大家看到重現MV的經典畫面。

搞笑砸派老媽

羅志祥出道30年，一路有不少粉絲死忠支持，他感性說，「記住堅持比努力重要，不離開舞台就是你的。」事實上，羅媽媽就是他最忠實的粉絲之一，她天天到場支持，13日的砸派環節中，羅志祥與媽媽猜拳，羅媽媽猜輸後，孝順的他輕輕將奶油抹在媽媽鼻子上，逗得她笑開懷，母子倆相擁，畫面溫馨。

而昨晚砸派環節更從兩首歌長度增加到6首歌的時間，羅志祥被砸到全身都是滿滿泡沫，連眼睛都不見了。他謝幕後，又加碼唱〈愛轉角〉，甚至直接在舞台上Cue「下雨」，利用舞台上的「水舞」當場洗澡，還掀起上衣小露腹肌，全場尖叫。

此外，羅志祥這次也大放送禮物給歌迷，包括手機以及自家品牌「GOTNOFEARS」的演唱會周邊商品和行李箱，寵粉無極限。