羅志祥首度公開罹患「微笑憂鬱症」 母生病、事業低潮又遇詐騙！曾拒絕吃藥

出道30年的羅志祥總以開朗、逗趣形象出現幕前。他在即將推出的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》裡，首度揭露自己曾罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」，回憶那段幾近崩潰的過程，才發覺「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂」。

羅志祥在書中以近乎自白的筆觸，談到患病過程。他說，那時他陪著媽媽對抗阿茲海默症，為了讓媽媽安心，總是搶先接受各式高風險療程，儘管過程繁瑣辛苦，仍佯裝輕鬆，直到某日陪著媽媽回診，醫生看著他的腦波圖問道：「小豬，你知道你有憂鬱症嗎？」

那一刻，他彷彿靈魂出竅想著：「我帶媽媽看病，怎麼最後自己也生病了？」不同於典型的憂鬱症，「微笑憂鬱症」的患者通常外在看起來開朗愛笑，但其實內心已經在逐漸崩塌，甚至習慣壓抑自己的情緒。

小豬在書中透露，當時除了要面對媽媽病情，事業也遭到低潮，更遇到連環詐騙，對人性感到不信任，徹底陷入情緒低谷。面對微笑憂鬱症的期間，他曾拒絕吃藥，漸漸好轉後，開始誠實面對自己的脆弱與逃避。

《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》於11月18日上市，並在博客來、誠品、金石堂、MOMO等各大網路書店販售。

